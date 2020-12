Harry e Meghan, il regalo di Natale per Archie è un gesto di solidarietà

editato in: da

Meghan Markle e il principe Harry si dimostrano genitori davvero speciali. In occasione del Natale hanno fatto un “regalo meraviglioso” a nome del figlio Archie dando un importante contributo all’organizzazione neozelandese Make Give Live, che lavora a sostegno delle famiglie bisognose. Non è la prima volta che il Duca e la Duchessa di Sussex aiutano questa impresa sociale ma questa volta si sono davvero superati.

Come raccontato sulle pagine del New Zealand Herald da Claire Conza, fondatrice di Make Give Live, in questi giorni hanno ricevuto un ordine di 100 cappelli lavorati a maglia da loro prodotti a nome del piccolo Archie. Non un acquisto come gli altri, quindi, ma “un regalo meraviglioso per l’organizzazione” che Meghan e Harry hanno voluto fare in occasione delle festività di dicembre.

Claire Conza ha spiegato quanto sia importante un simile gesto da parte di due personaggi di spicco come i Duchi di Sussex, giovani e di successo con il potere di condurre le nuove generazioni verso la via del bene e dell’altruismo. Make Give Live produce lavori fatti a mano e per ogni acquisto effettuato un nuovo capo viene realizzato e donato. In questo caso la signora Conza ha spiegato che grazie all’acquisto effettuato da Meghan e Harry a nome del piccolo Archie l’organizzazione potrà realizzare 200 nuovi cappelli, che poi distribuirà alle famiglie bisognose attraverso i vari enti di beneficenza con cui collaborano.

Il Duca e la Duchessa di Sussex ormai sostengono l’organizzazione neozelandese da diverso tempo. Il giorno dello scorso Capodanno i tanti fan hanno potuto ammirare Archie su Instagram in un adorabile scatto in cui il piccolo indossava proprio un cappello cucito a mano da Make Give Live, mentre si trovavano nella loro residenza in Canada.

La fondatrice ha ribadito nell’intervista che quel semplice scatto, condiviso sul profilo Instagram Sussex Royal, che ormai la coppia ha dovuto definitivamente abbandonare, ha provocato una reazione a catena di solidarietà e sono arrivati per tutto il 2020 tantissimi ordini da ogni parte del mondo. In un anno difficile come questo sono riusciti a donare più di tremila cappelli alle famiglie bisognose per affrontare il rigido inverno. La fondatrice di Make Give Live ha concluso ricordando di aver cercato un modo per ringraziare Meghan e Harry e, infine, è riuscita a inviare un biglietto di auguri alla coppia reale anche grazie all’intercessione della neopresidente neozelandese Jacinda Ardern.