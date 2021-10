Harry e Meghan, l’ombra di Diana sulla coppia e i timori per il “terribile destino”

Meghan Markle e Harry: look a lutto e gioielli stratosferici

“Tutte le strade portano a Diana”. La presenza della principessa è sempre stata costante nel rapporto tra Harry e Meghan, fino a diventare (quasi) un’ossessione. I due sono spesso attenti agli omaggi pensati per l’amata madre del Sussex ma, da questi, è sembrata emergere un’ombra di terrore per il destino crudele che è toccato a Lady D.

Harry e Meghan, i timori sul futuro

A parlare è ancora il biografo della principessa, Andrew Morton, che ha dichiarato: “Oggi per Harry, e sempre più per sua moglie, tutte le strade portano a Diana”. Non solo. La tragica morte di Diana avrebbe anche plasmato il suo rapporto con il resto della famiglia reale comportandone, in qualche modo, l’allontanamento definitivo.

Il “fantasma” di Lady D sarebbe peraltro difficile da scacciare, soprattutto dopo che i Sussex hanno deciso di lasciare l’Inghilterra per costruirsi una vita altrove: “Mentre i Sussex intraprendevano il loro viaggio insieme attraverso la vita reale, non passava giorno senza un riferimento, un ricordo o una decisione che si riferisse in qualche modo alla defunta madre di Harry. Diana è stata la terza ruota nel loro matrimonio”.

Se l’attaccamento alla figura materna ha rappresentato un modo, per Harry, di esorcizzare le paure per il futuro, per Meghan è stato invece una fonte d’ispirazione per gli anni a venire. Il sogno della Markle, infatti, sarebbe quello di diventare una Diana 2.0, seguendo le sue orme passo dopo passo, soprattutto nell’impegno umanitario che l’ha distinta dalle altre figure reali.

Harry e Meghan, gli omaggi a Diana

Dopotutto, non ci si poteva aspettare diversamente. Harry ha omaggiato sua madre anche nella costruzione dell’anello di fidanzamento che ha donato a Meghan in occasione del fidanzamento, annunciato il 27 novembre 2017. Il castone include infatti alcuni piccoli diamanti della collezione di gioielli di Diana.

Il più grande omaggio reso a sua madre non poteva che essere nel nome di sua figlia, che ha deciso di chiamare Lilibet Diana. Non è mancato il riconoscimento per la Regina Elisabetta, che non ha ancora conosciuto la sua pronipote nata a giugno 2021. La reunion di famiglia potrebbe avvenire a Natale, in occasione del nuovo viaggio di Harry per partecipare ai Legacy Awards.