Harry e Meghan, l’ultimo tentativo della Regina per riportarli a Londra

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

La Regina tenta di ricucire i rapporti con Harry e Meghan Markle e di riportarli a Londra. L’ultimo, disperato, tentativo della Sovrana sarebbe avvenuto in questi giorni, con un invito che i Sussex non possono proprio rifiutare. Elisabetta infatti avrebbe chiesto al nipote e alla moglie di volare in Inghilterra per celebrare il suo Giubileo di Platino. Un traguardo fondamentale che segna i 70 anni del suo regno e che verrà festeggiato con tutta la famiglia reale al completo.

Secondo l’esperta Marlene Koenig, Harry e Meghan avrebbero già ricevuto un invito dalla Regina che sarebbe ansiosa di riabbracciare il nipote e di riunire la Royal Family. L’ultimo periodo d’altronde non è stato affatto semplice per i reali britannici, divisi da scandali e rivelazioni. Dopo l’intervista dei Sussex da Oprah Winfrey, la situazione è precipitata. Retroscena parlano di un lite furibonda fra Harry e William, che non avrebbe gradito le parole del fratello.

Carlo avrebbe tagliato i ponti con il figlio, dopo le accuse, nemmeno troppo velate, di averlo lasciato solo nel momento più difficile della sua vita (quello della morte di Lady Diana). L’unica che avrebbe perdonato i Sussex sarebbe stata Kate Middleton, consapevole della necessità di tenere unita la famiglia.

Di fatto i Sussex e i Cambridge non si incontrano da mesi ormai. Meghan è diventata mamma di Lilibet Diana, chiamata così in onore della Regina che però non è ancora riuscita a incontrare la piccola. Le celebrazioni in onore della Sovrana potrebbero essere l’occasione per riportare la pace in famiglia e cancellare il passato. Anche se restano molti dubbi, la maggior parte dei quali legati all’autobiografia di Harry che presto verrà pubblicata.

Non è ancora chiaro di cosa parlerà il libro del secondogenito di Carlo, ma di certo ha già creato scompiglio nella famiglia reale. Così tanto da spingere la Regina a convocare una riunione d’urgenza a Balmoral con Kate Middleton e William, ma anche Carlo e Camilla, Sarah Ferguson e persino Eugenia e Beatrice di York. Eugenia in particolare starebbe aiutando Harry nel redigere alcune parti del libro e sarebbe stata coinvolta da Meghan Markle in alcuni progetti importanti dedicati alle donne.