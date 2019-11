Harry e Meghan, svelati i costi stratosferici della sicurezza in Irlanda

editato in: da

Non c’è pace per Harry e Meghan. La coppia reale, infatti, è sempre al centro dell’attenzione. Nonostante la loro richiesta di una maggiore privacy, le scelte dei Duchi di Sussex fanno molto scalpore e vengono costantemente criticate. Non è, infatti, solo la decisione di passare il Natale lontano dalla Regina e dalla Corte a destare stupore e dispiacere nel popolo inglese.

La scelta di Harry e Meghan, certamente, è un segnale molto forte che sottolinea la profonda divisione che si è venuta a creare con la Famiglia Reale. Già in precedenza, però, il comportamento dei Duchi di Sussex era stato messo sotto accusa. Secondo alcuni, infatti, Harry e Meghan, oltre ad essere poco rispettosi delle tradizioni della Monarchia, spenderebbero troppo.

Il ricordo delle vacanze della coppia a Ibiza è ancora forte, tanto quanto la disapprovazione della maggior parte della popolazione. A finire nell’occhio del ciclone, questa volta, non è un viaggio qualsiasi, ma la loro prima visita ufficiale all’estero come marito e moglie. Insomma, quella che molti considerano una vera e propria luna di miele.

Dopo il matrimonio da favola, celebrato il 19 maggio 2018 al castello di Windsor, Harry e Meghan affrontarono la loro prima visita ufficiale in un Paese estero: l’Irlanda. Un viaggio breve, di soli due giorni, in cui due incontrarono il presidente Leo Varadkar, ammirarono i monumenti del Paese, parteciparono a numerosi incontri pubblici e presero parte ad una festa in giardino. Lo scopo, d’altro canto, era molto nobile: dare un segnale di amicizia verso la Repubblica d’Irlanda e rafforzare, così, i rapporti diplomatici con l’Inghilterra.

A distanza di oltre un anno, però, la luna di miele fa discutere. Sono state stimate, infatti, le spese che l’Irlanda avrebbe sostenuto per ospitare Harry e Meghan e per garantirne la sicurezza. Il costo ammonterebbe a circa 300 mila euro. Troppi, per alcuni, tanto che la bufera potrebbe scatenarsi contro la Famiglia Reale. Tuttavia, va ricordato che accogliere la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo nel 2011 costò al popolo irlandese molto di più: circa 24 milioni di euro per quattro giorni di permanenza.

Cifre incredibili, che dividono l’opinione pubblica, comunque, e che rendono ancora più teso il clima Reale, già incandescente. Harry e Meghan commenteranno questa notizia o eviteranno di alimentare ulteriori polemiche? I due, che appaiono sempre più isolati e lontani dalla Famiglia Reale, preferiranno, almeno per questa volta, il silenzio?