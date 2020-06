Harry e Meghan Markle preparano la pasta fresca e oscurano Kate e William

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Harry e Meghan Markle oscurano Kate Middleton e William con una nuova apparizione pubblica in cui si mostrano come non li avevamo mai visti. I duchi di Sussex si sono ormai trasferiti negli Stati Uniti, ma non rinunciano a fare del bene. Accomunati dalla passione per il volontariato, sono tornati a farsi fotografare dopo la Megxit per una buona causa. Hanno infatti partecipato a un’iniziativa organizzata dalla Homeboy Industries, un’associazione che aiuta il recupero di ragazzi finiti in prigione, insegnando loro un mestiere.

Lo scopo è quello di fornire ai giovani le conoscenze per intraprendere una carriera e iniziare una nuova vita. Fra le attività che possono svolgere c’è anche quella di cuoco, un lavoro che, a quanto pare, affascina molto Harry e Meghan Markle visto che hanno scelto di visitare proprio il laboratorio di cucina. Nelle immagini pubblicate sulla pagina ufficiale della Charity, il secondogenito di Lady Diana e l’ex star di Suits indossano le mascherine mentre cucinano. In particolare, con le mani in pasta e lo sguardo divertito, preparano della pasta fresca e in seguito confeziono delle porzioni da donare alle famiglie più bisognose.

La fondazione Archewell, complice l’attacco degli hacker e la presunta opposizione della Regina, fatica a decollare, ma Meghan e Harry non sembrano disposti a mollare. Forti delle conoscenze della duchessa e di un buon seguito, sono decisi a iniziare una nuova vita lontano da Londra, ma soprattutto da William e Kate Middleton. Ormai è ufficiale: fra le cognate non c’è un bel rapporto e anche il legame fra i fratelli sembra essersi spezzato.

Così la gara fra le coppie ora si disputa a distanza. Kate Middleton e William si preparano a tornare in pubblico, seguendo le indicazioni della Sovrana, che probabilmente rimarrà in isolamento ancora per un po’, decisi a occupare il posto che gli spetta. Dall’altra parte del mondo Meghan Markle e Harry non hanno alcuna intenzione di sparire e continuano a far discutere. Dopo l’acquisto di una villa extra lusso, la coppia ha trovato anche un nuovo lavoro: terrà dei discorsi pubblici che costeranno a chi li ingaggerà, tramite una nota agenzia, la bellezza di un milione di euro l’uno.