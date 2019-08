Harry e Meghan Markle a Nizza, Elton John li difende dalle accuse

editato in: da

Meghan Markle e Harry sono nell’occhio del ciclone e a difenderli ci pensa Elton John.

I duchi di Sussex in questi giorni si sono concessi una vacanza nel Sud della Francia, lontano da occhi indiscreti e in completo relax insieme al piccolo Archie, nato tre mesi fa. Per raggiungere Nizza la coppia reale ha utilizzato un jet privato, una scelta che ha provocato l’ira dei sudditi di sua Maestà e degli ambientalisti.

I giornali si sono schierati contro Meghan, accusandola non solo di avere le “mani bucate” e di spendere i soldi dei contribuenti per i suoi capricci, ma anche di essere “falsa e ipocrita”. La Markle insieme a Harry infatti non ha mai nascosto il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente tanto che qualche settimana fa aveva annunciato di voler avere solo due figli per limitare le emissioni.

Allora perché scegliere proprio un jet privato – che inquina moltissimo – per arrivare prima a Ibiza e poi a Nizza? A svelarlo è stato Elton John, che ha deciso di schierarsi dalla parte dei Sussex pubblicando un lungo sfogo su Instagram in cui cita anche Lady Diana.

La Principessa del Galles e il cantante erano molto amici, un legame che è continuato anche dopo la morte di Diana attraverso i figli Harry e William. “Sono profondamente turbato – ha scritto Elton – dal racconto distorto e malizioso sui giornali di oggi circa il soggiorno privato del duca e della duchessa di Sussex nella mia casa di Nizza la settimana scorsa”.

“La madre del principe Harry è stata una delle mie più care amiche – ha spiegato -, sento un profondo senso del dovere nel proteggere Harry e la sua famiglia dall’intrusione non necessaria della stampa, che ha contribuito a provocare la morte prematura di Diana”.

L’artista inglese ha poi specificato che il jet privato è stato scelto dai Sussex per motivi di sicurezza e che è stato messo a disposizione dallo stesso Elton. “Per sostenere l’impegno del principe Harry per l’ambiente abbiamo assicurato che il loro volo fosse a emissioni zero” ha aggiunto.

Non solo: John si è scagliato contro la stampa, accusandola di infastidire e bersagliare Meghan e Harry con “attacchi non veritieri”, usando anche il termine “assasination” che richiama tristemente la morte di Diana, avvenuta proprio mentre fuggiva dai paparazzi. Polemica finita? Staremo a vedere.