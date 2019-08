Harry e Meghan Markle nella bufera per il volo sul jet privato a Nizza

editato in: da

“Falsi e ipocriti”: sono stati etichettati così Meghan e Harry dagli ambientalisti furiosi per il loro ennesimo volo su un jet privato.

Dopo la vacanza da sogno a Ibiza, costata la bellezza di 100 mila euro, i duchi di Sussex sono partiti per una vacanza a Nizza. Un viaggio breve e top secret, organizzato per consentire alla famiglia di godersi un po’ di relax dopo la nascita del piccolo Archie, arrivato tre mesi fa. Come sempre Meghan e Harry non hanno badato a spese e, senza seguire i consigli della Regina, hanno scelto di usare un jet privato.

Un grave errore che ha attirato l’ira degli ambientalisti e dei sudditi di sua maestà. In molti infatti si chiedono perché la coppia non abbia scelto di salire su un volo di linea come fanno spesso Kate Middleton e William, ma soprattutto come era già accaduto in passato.

Probabilmente Meghan è intenzionata a proteggere con ogni mezzo la privacy di Archie, ma sta pagando care le sue scelte. Solo qualche giorno fa la coppia aveva rivelato la volontà di avere solamente due figli per rispettare l’ambiente, peccato che, secondo alcuni calcoli, l’aereo usato per raggiungere Ibiza e Nizza avrebbe consumato una quantità di anidride carbonica sette volte superiore rispetto ad un volo di linea.

L’atteggiamento di Meghan Markle e Harry dunque è stato giudicato ipocrita e falso. Gli ambientalisti si sono scagliati contro la coppia di reali, criticando duramente le loro azioni. “Data la posizione che hanno assunto pubblicamente riguardo all’essere responsabili dei cambiamenti climatici – ha spiegato Teresa Pearce, deputata laburista -, ciò sembra un’anomalia che dovrebbero considerare. Lo trovo abbastanza sorprendente perché non si adatta alla loro immagine pubblica e al modo in cui sono così preoccupati per il pianeta e l’ambiente”.

Per ora il portavoce della coppia non ha risposto. Di certo si tratta dell’ennesimo scivolone dei Sussex che continuano a perdere consensi fra i sudditi della Regina, battuti dalla concorrenza di Kate Middleton e William.