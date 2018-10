Harry e Meghan Markle, una coppia normale: andranno in Australia con un volo di linea

editato in: da

Harry e Meghan Markle si preparano al loro primo tour in Australia e per l’occasione scelgono un volo di linea.

Nessun jet privato o aereo della Royal Family, i duchi di Sussex hanno optato per un basso profilo e presto saliranno su un volo commerciale, rompendo di fatto (per l’ennesima volta) l’etichetta e seguendo l’esempio di Kate e William, che in passato hanno fatto la loro stessa scelta.

La partenza è prevista per il prossimo 16 ottobre, quando Meghan e Harry raggiungeranno Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda, per il loro primo viaggio ufficiale. Per l’ex star di Suits sarà un “battesimo di fuoco” – così come l’hanno definito i media inglesi – che la porterà a confrontarsi con le stesse sfide vissute anni fa da Lady Diana e Kate Middleton.

Dopo le nozze infatti Meghan e Harry – che si sono trasferiti da poco in una nuova casa – non hanno mai lasciato la Gran Bretagna per una visita ufficiale. Dall’altra parte del mondo l’attrice americana dovrà sfoderare tutto il suo fascino, ma anche la sua capacità di adattamento, imparando a rispettare le tradizioni dei paesi visitati e a conversare in modo amabile con capi di stato e first lady. In soli 15 giorni sono state previste ben 11 tappe, con un calendario di incontri serrato che metterà a dura prova persino Meghan Markle.

Sino ad oggi infatti la duchessa di Sussex ha mostrato sangue freddo e determinazione nel sapersi adattare all’etichetta reale, ma il primo tour da membro della Royal Family è tutta un’altra storia. Il viaggio partirà da Sydney dove sono previsti gli Invictus Games, manifestazione promossa da Harry, dove qualche anno fa la coppia si era incontrata in gran segreto, prima del fidanzamento ufficiale.

Nel corso delle visite Meghan dovrà indossare look impeccabili, scegliendo anche dettagli che omaggiano il paese in cui si trova. In queste settimane la star sta seguendo gli insegnamenti di Samantha The Panther, segretaria personale della Regina Elisabetta, per imparare a comportarsi nel modo giusto in ogni occasione.

Secondo fonti di Kensington Palace, Meghan e Harry avranno anche il tempo di ritagliarsi una piccola fuga romantica. La duchessa infatti avrebbe in mente di fare visita a Jacinda Barrett e Gabriel Macht, attore di Suits, con cui è rimasto in contatto e che ha una splendida villa in Australia, vicino Brisbane.