Harry e Meghan Markle, l’affronto a Carlo e la rabbia di William

editato in: da

Meghan Markle copia Kate Middleton con la camicia a fiocco

Nuovo affronto di Harry e Meghan Markle alla Royal Family. Questa volta i Sussex hanno preso di mira Carlo, facendo arrabbiare anche William. La coppia ha da poco inaugurato il sito della fondazione Archewell che deve il suo nome al piccolo Archie. In occasione dell’arrivo del 2021, Meghan e Harry hanno pubblicato una lunga lettera accompagnata da foto che li ritraggono in compagnia delle rispettive madri.

Meghan con mamma Doria Ragland e Harry con Lady Diana. Proprio quest’ultima foto avrebbe fatto arrabbiare non solo William, ma anche Carlo. Il motivo? Sul sito si legge: “Grazie alle nostre madri”, con un lungo messaggio in cui i Sussex spiegano come le due donne siano state un esempio di empatia e amore. Se Meghan non ha più rapporti con il padre Thomas da diverso tempo a causa di ciò che è accaduto prima delle sue nozze, Harry è sempre stato molto legato a Carlo.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proprio il padre a sostenere la coppia durante la Megxit, aiutando finanziariamente Meghan e Harry durante il trasferimento prima in Canada poi negli Stati Uniti. Da mesi però si parla di un allontanamento fra Carlo e Harry. Secondo i tabloid in California, il secondogenito di Diana avrebbe trovato un nuovo punto di riferimento in David Foster, musicista di 71 anni con cui ha trascorso anche le vacanze di Natale. Di certo la scelta dei Sussex di non citare in alcun modo Carlo è stato interpretato da molti come un affronto nei confronti del figlio della Regina, ormai escluso dall’esistenza di Harry.

La pubblicazione della foto con Lady Diana avrebbe fatto infuriare anche William. Lui e Kate Middleton non avrebbero apprezzato la decisione di usare l’immagine della principessa per inaugurare il sito web dei Sussex. Una fonte ha svelato che William si sarebbe arrabbiato con il fratello accusandolo di aver “cercato di sfruttare attraverso una foto lo stato di icona della madre, Diana, così da poter lanciare con più efficacia il sito suo e di Meghan Markle”.

“Credo che William sarebbe piuttosto preoccupato se Harry usasse Diana per pubblicizzare una sua iniziativa, benefica o professionale, senza prima consultarlo – ha spiegato Phil Dampier, esperto di questioni reali -. William sta cercando di seguire le orme di Carlo. Credo che parte della ragione che ha spinto Harry a citare solo sua madre abbia a che fare con Meghan, che è molto vicina alla madre e ormai lontana dal padre. Può aver pensato a lei quando ha deciso di parlare solo di Diana”.