Harry e Meghan in difficoltà negli Usa: la crisi con gli Obama per la Regina

Nuovi problemi per Harry e Meghan Markle che negli Stati Uniti si starebbero trovando in difficoltà a causa di una presunta lite con gli Obama. Se in passato Michelle e Meghan erano apparse molto unite, i rapporti, come svelano i tabloid, si sarebbero incrinati a causa dell’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey.

In particolare gli Obama non avrebbero gradito gli attacchi di Meghan e Harry alla Regina, a Carlo e a William e Kate. Il motivo? Barack e Michelle sono convinti che la famiglia sia molto importante e che è necessario non voltargli mai le spalle. Per il Telegraph questo avrebbe portato le due coppie di amici ad allontanarsi con Michelle che, prese le distanze dai Sussex, non li avrebbe inviatati alla festa per il 60esimo compleanno del marito.

Un party esclusivo in cui erano invitate moltissime personalità del mondo della politica, della finanza e dello spettacolo. Grandi assenti Meghan e Harry che non avrebbero nemmeno ricevuto un invito. “Certi valori in casa Obama non si toccano – ha spiegato Camilla Tominey, esperta reale -. È probabile quindi che ad una coppia che ha sempre messo la famiglia al vertice, certi attacchi alla royal family – oltretutto amplificati dagli schemi della televisione – non siano piaciuti. Barack e Michelle certo non avrebbero piacere se le loro figlie parlassero alla stampa”.

L’intervista scandalo di Harry e Meghan dunque avrebbe avuto delle conseguenze non solo nella Royal Family, in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti. Dopo la Megxit i Sussex erano volati in California certi di ricevere aiuto e appoggio dai loro potenti amici. Fra loro anche gli Obama che però negli ultimi mesi si sarebbero allontanati inevitabilmente dalla coppia.

Un grande problema per la Markle e il marito che stanno ancora lottando per avere una indipendenza finanziaria e poter vivere tranquillamente in America. Senza più l’aiuto della Corona infatti i Sussex hanno bisogno di trovare lavori e l’intervento degli Obama, con tante amicizie e legami, già in passato sarebbe stato decisivo. Ora, senza l’aiuto dei loro amici più cari, per Meghan e Harry la situazione, già così precaria, potrebbe precipitare da un momento all’altro.