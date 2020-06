Harry, le rivelazioni dell’ex Cressida che fanno innervosire Meghan Markle

editato in: da

Mentre Meghan Markle e Harry stanno pianificando la loro nuova vita a Los Angeles, Cressida Bonas confessa alcuni dettagli sulla relazione che ha avuto col Principe.

Cressida ammette che la paura di sbagliare e di essere giudicata ha determinato la fine della love story con Harry, facendo tramontare il sogno di diventare la Duchessa del Sussex. I due hanno fatto coppia dal 2012 al 2014. Ha farli incontrare è stata la cugina di lui, Eugenia di York.

Oggi la Bonas, 31 anni, è un’attrice di fiction, proprio come Meghan. Lavora nella serie poliziesca White House Farm ed è felicemente fidanzata col broker immobiliare, Harry Wentworth-Stanley, che avrebbe dovuto sposare proprio in questi mesi, ma a causa della pandemia si è vista costretta a rinviare le nozze.

Nonostante sia soddisfatta della sua vita, il ricordo di quei due anni con Harry è rimasto indelebile. Soprattutto la sensazione di essere continuamente sotto esame e controllata dai media, non è mai passata.

“La paura di fallire, la paura del rifiuto, la paura di non fare bene, la paura di non essere perfetta … Penso che mi abbia limitato in certe situazioni della mia vita”, ha confessato Cressida al Daily Telegraph, riferendosi chiaramente agli anni della relazione col Principe. Lo scorso gennaio parlò addirittura di “frustrazione“.

L’attrice ha poi ribadito: “A nessuno piace essere etichettato. Gli ostacoli nella mia vita? Quando sto cercando di fare il mio lavoro e la gente vuole che parli di Harry”. Si lamenta poi: “Lavoro duramente e mi piace quello che faccio. Ma devo ancora fare i conti con quella vecchia relazione”.

Alla domanda su cosa pensa circa il trattamento ricevuto da Meghan Markle, la Bonas glissa: “Non vorrei prendere posizione su questo argomento, perché non voglio dare giudizi. E poi per rispetto”. Un atteggiamento diplomatico quello di Cressida, ma che potrebbe far innervosire la moglie di Harry, ancora una volta messa alla sbarra e liquidata con un “no comment”. Tra l’altro l’ombra delle ex di Harry sembra incombere costantemente sul loro rapporto.

Già nel 2016 aveva rivelato a Majestic Magazine che quando usciva con Harry era continuamente fotografata e criticata.