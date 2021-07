Harry lascia l’Inghilterra e torna da Meghan: nessun confronto con William

editato in: da

Il Principe Harry ha deciso di non rimanere in Inghilterra neanche un giorno in più del necessario: la sua auto è stata avvistata mentre lasciava Windsor e si dirigeva verso l’aeroporto di Heathrow, per tornare dalla sua Meghan e dai figli.

A dare la notizia è stato il Daily Mail, che ha paparazzato l’auto e la scorta della polizia durante i suoi spostamenti da Frogmore Cottage verso l’aeroporto di Londra. Tutto è successo all’indomani del memoriale di Diana, durante il quale è stata svelata una statua della Principessa – creata dallo scultore Ian Rank-Broadley – che la ritrae con le mani sulle spalle di un bambino e di una bambina.

L’opera, che sottolinea l’attenzione di Diana per i giovani, è stata collocata all’interno dei giardini di Kensington Palace, e mostrata per la prima volta durante una cerimonia riservata a pochi invitati. I Principi hanno dovuto rinunciare a un’inaugurazione in grande stile, come era stata organizzata in precedenza, a causa dell’emergenza Covid. I festeggiamenti in onore di Lady D sono stati rinviati a settembre, mentre in questa occasione erano presenti soltanto Charles Spencer, Lady Sarah e Lady Jane, il fratello e le sorelle di Diana.

Se durante la cerimonia di inaugurazione della statua i due sono apparsi rilassati e in armonia come non si vedevano da tempo, pare che questo sia stato solo un atteggiamento di facciata. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, non ci sarebbe nessun confronto tra i due fratelli, tanto che, terminata la cerimonia, Harry avrebbe bevuto un drink e dopo soli 20 minuti avrebbe lasciato Kensington Palace.

La relazione tra i due fratelli sembra ormai giunta a un binario morto, anche se alcune fonti vicine alla famiglia di Lady Diana sono convinte che ci siano buone possibilità che i due Principi possano recuperare il loro rapporto. Altri invece, stando alle parole del Mirror, non sarebbero molto ottimisti: “Nonostante William e Harry si siano incontrati questa settimana per commemorare l’eredità della loro madre, Harry è molto lontano”.

“Hanno messo su uno spettacolo – ha ammesso una fonte vicino alla Corona – hanno fatto quello che dovevano fare per assicurarsi che la giornata passasse senza intoppi e si sono salutati. Non c’era niente di più, non c’era niente di cui discutere. Le cose sono ancora troppo fresche per William e gli altri membri della Famiglia per parlare con Harry, quindi è meglio lasciar perdere per il momento”.