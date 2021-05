Harry lascia ancora a casa Meghan Markle e si prende il palco con J.Lo

editato in: da

Harry al Vax Live senza Meghan Markle. Sul palco J.Lo e Selena Gomez

Harry è tornato di corsa in California dopo i funerali di Filippo per stare con Meghan Makle, ma anche per essere sul palco del Vax Live, Covid concert, insieme a Jennifer Lopez, Selena Gomez e Ben Afflek.

Dunque, Harry è protagonista della scena senza Meghan Markle, incinta e mamma per la seconda volta a inizio estate. Contrariamente alle indiscrezioni che davano lo incapace di adattarsi alla nuova vita americana e nostalgico dei privilegi persi con la Megxit, il Principe ha dato una nuova immagine di sé, dimostrando di essere la vera star di famiglia e mettendo in ombra persino la sua potentissima moglie che conosce alla perfezione i meccanismi di Hollywood.

Harry è stato uno dei protagonisti del Vax Live a Los Angeles, concerto per promuovere la condivisione dei vaccini. Appena arrivato sul palco, è stato accolto da applausi scroscianti e una standing ovation. Il figlio di Carlo e Diana si è rivolto poi al pubblico urlando: “Siete fantastici”. Questo è stato l’esordio della sua prima apparizione pubblica dopo i funerali di Filippo, durante i quali si è mostrato particolarmente toccato ma anche teso, forse all’idea di dover affrontare di persona il padre e suo fratello William coi quali però non ha concluso nulla di concreto.

Ma il suo riscatto Harry lo ha ottenuto sul palco di Los Angeles. Se in Gran Bretagna il suo indice di gradimento è a picco, negli Usa lui e Meghan sono osannati. Ma soprattutto Harry ha dimostrato di non aver bisogno del supporto di Lady Markle nella sua trasformazione da Principe a star.

Harry è stato annunciato con enfasi sul palco: “Date il benvenuto al presidente della campagna Vax Live, il principe Harry, il duca di Sussex” e intanto a lettere gigantesche compariva il suo nome. Il Principe, che sfoggiava un look fin troppo casual con camicia in lino celeste e jeans grigio scuro, ha tenuto un discorso di 5 minuti dai toni molto diversi rispetto a quelli dettati dal protocollo di Corte, in cui ha lanciato un appello perché i vaccini anti-Covid siano condivisi anche coi Paesi più poveri: “Dobbiamo guardare oltre noi stessi con empatia e compassione per coloro che conosciamo e per quelli che non conosciamo. Dobbiamo assicurarci che nessuna comunità sia lasciata indietro”.

L’assenza di Meghan Markle è stata del tutto inaspettata. Ha infatti sorpreso che Harry si sia presentato da solo a questo importante evento mediatico che ha visto sul palco esibirsi star del calibro di Jennifer Lopez, fresca di divorzio.

Un’assenza, quella di Meghan, che ha pesato non poco, dato che quello di suo marito è stato il primo discorso pubblico dopo la famosa intervista che i Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey, sparando a zero sulla Famiglia Reale.

Harry e Meghan sono promotori della campagna vaccinale, motivo per cui è risultata sospetta l’assenza della Markle. D’altro canto, la gravidanza avanzata avrebbe impedito a Meg di essere presente dimostrando piena fiducia nei confronti del marito che in poche settimane di fatto è comparso a due eventi pubblici di grande impatto da solo.