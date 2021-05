Harry, l’incontro segreto con Meghan Markle che gli ha cambiato la vita

editato in: da

Harry racconta per la prima volta l’incontro segreto con Meghan Markle che gli ha cambiato la vita. Il fratello di William è stato il protagonista del podcast Armchair Expert dove ha raccontato l’addio ai doveri di Corte, ma anche il rapporto speciale con l’ex attrice.

Come è noto, Harry e Meghan si sono conosciuti nel 2016, complice un appuntamento al buio e un’amica in comune convinta che fossero perfetti uno per l’altro. Per quattro mesi la love story è rimasta segreta, con continui viaggi della Markle, divisa fra Toronto, sul set della serie tv Suits, e Londra. Proprio nella City si sarebbe svolto un incontro determinate dopo il quale Harry avrebbe deciso di rendere pubblica la relazione, certo che Meghan fosse la donna giusta per lui.

Il secondogenito di Diana ha rivelato di aver incontrato la Markle a Londra in un supermercato. I due, divisi dagli scaffali con i prodotti, si sarebbero scambiati alcuni messaggi. All’epoca Harry era seguito a vista dai tabloid, decisi a scovare la sua fidanzata segreta, per questo era uscito in incognito, con un cappellino da baseball a mascherare il volto.

“Ci siamo incontrati per la prima volta in un supermercato e abbiamo fatto finta di non conoscerci per non attirare l’attenzione – ha raccontato al giornalista Dax Shepard -. Avevo il cappellino da baseball e tenevo lo sguardo rivolto verso il pavimento. È incredibile quanta gomma da masticare trovi in terra”.

Da quel momento sarebbero cambiate tante cose. In seguito ci sarebbe stato un romantico viaggio in Botswana, con una dichiarazione d’amore sotto le stelle, e il fidanzamento ufficiale. Il resto è storia: le nozze, gli scontri con Kate Middleton e William, la nascita di Archie e la decisione di lasciare la Royal Family.

Harry ha svelato come la sua vita sia cambiata radicalmente grazie al trasferimento negli Stati Uniti che gli avrebbe regalato la serenità che cercava da tempo. “In California posso camminare a testa alta e portare mio figlio Archie fuori sul seggiolino della bicicletta, cosa che prima non avrei mai potuto fare – ha confessato -. Mi sento diverso, un po’ più libero”.