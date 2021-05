“Harry ha fallito con Meghan Markle”. E lui e William deludono Diana

editato in: da

Harry al Vax Live senza Meghan Markle. Sul palco J.Lo e Selena Gomez

Nonostante Harry e Meghan Markle aspettino una bambina e concludono affari d’oro in America, in molti guardano alla coppia come a un fallimento per la Monarchia e a una delusione per la Famiglia Reale che avrebbe ferito anche Lady Diana se avesse potuto assistere alla faida con William e Kate Middleton.

Su più fronti Harry e Meghan Markle continuano ad essere attaccati, specialmente dopo l’intervista a Oprah Winfrey e la comparsa del Principe in Gran Bretagna dopo i funerali di Filippo. A intervenire questa volta contro la coppia è Lady Victoria Hervey, ex flirt del Principe Andrea. La socialite ha rivelato di aver predetto che Meghan “sarebbe scappata presto in Usa”.

Secondo Lady Victoria, Harry avrebbe corso troppo con la Markle. Il fidanzamento breve a un anno dal primo incontro, poi subito il matrimonio e il primo figlio hanno messo a dura prova l’equilibrio della coppia e sottoposto a grande stress Meghan che non ha avuto il tempo materiale di abituarsi alla nuova vita e soprattutto di capire come funzionavano le cose a Corte.

In altre parole, la fuga di Meg da Londra era prevedibile perché non le è stato dato il modo di assimilare i meccanismi della Famiglia Reale, le tradizioni secolari, la gerarchia da rispettare. La moglie di Harry così non ha capito quali erano i suoi reali spazi di manovra e d’altro canto il Palazzo non ha avuto tempo di comprendere a fondo le diversità culturali e di formazione della Markle.

Parlando a Closer Lady Victoria ha raccontato: “Ricordo che poco prima del loro matrimonio, ho pensato: ‘Si sposeranno, avranno dei figli … E lei finirà per desiderare di essere in America“, aggiungendo che secondo lei Meghan e Harry hanno passato troppo poco tempo insieme in Inghilterra.

“Erano sempre in viaggio. Si sono mossi troppo in fretta”. Facendo un paragone con William e Kate: “Ecco perché la relazione tra Kate Middleton e il principe William ha così tanto successo: sono stati insieme per così tanto tempo prima di sposarsi.”

Lady Victoria ha anche etichettato l’intervista di Harry e Meghan con Oprah come “disgustosa” dato che è stata trasmessa mentre il Principe Filippo, morto ad aprile all’età di 99 anni, era in ospedale.

Proprio l’intervista a Oprah è stata motivo di ulteriore contrasto con la Famiglia Reale, riaccendendo forti tensioni tra Harry, William e Carlo che la Regina ha cercato in tutti i modi di appianare.

La faida tra i fratelli è stata letta dagli esperti di Corte come motivo di profonda delusione. Lady Diana sarebbe stata ferita nel vedere i suoi figli separati e soprattutto sarebbe stato per lei un grande dolore vedere i suoi nipoti crescere distanti tra loro.