Harry furioso con Carlo per Lady D: svelato il retroscena

Arriva dal passato un retroscena doloroso che racconta la rabbia di Harry nei confronti di Carlo dopo l’addio a Lady Diana.

Come è noto fra padre e figlio non c’è mai stato un buon rapporto, soprattutto perché il secondogenito di Diana ha vissuto come un trauma la separazione dei genitori, vivendo sulla sua pelle la sofferenza di Lady D. A confermarlo Andrew Morton, giornalista e scrittore inglese, ma soprattutto amico della Principessa triste.

Di recente ha pubblicato un nuovo libro in cui racconta la vita di Diana e alcuni retroscena sul legame con i figli. Secondo quanto svelato da Morton, Harry avrebbe più volte litigato furiosamente con Carlo, arrivando ad urlare che lo odiava.

“La rivalità genitoriale tra Carlo e Diana si protraeva dietro le porte chiuse di Kensington Palace – ha svelato lo scrittore – e il piccolo Harry si lanciava all’attacco contro suo padre, picchiandolo inefficacemente con il pugno sulle gambe”. L’esperto della Royal Family ha poi raccontato che una volta Harry si sarebbe scagliato contro Carlo gridando: “Ti odio! Ti odio! Fai sempre piangere la mamma”.

Episodi che ci fanno comprendere quanto l’atmosfera a Kensington Palace fosse tesa. All’epoca il matrimonio fra Carlo e Diana Spencer era già arrivato al capolinea e, nonostante i tentativi di tenerlo in piedi, il castello di carta che avevano creato stava lentamente crollando. Lady D ormai era a conoscenza della relazione con Camilla Parker Bowles e soffriva moltissimo, senza riuscire a nascondere il suo dolore agli occhi dei figli.

Di lì a poco, nel 1992, la coppia si sarebbe separata, arrivando nel 1996 al divorzio. Un anno dopo Diana sarebbe morta in un incidente stradale a Parigi, lasciando un enorme vuoto nella vita di William, ma soprattutto di Harry, che non ha mai smesso di ricordarla.

Nonostante le tensioni passate oggi il rapporto fra il secondogenito e Carlo sembra migliorato. Secondo Morton sarebbe merito di Meghan Markle che, nonostante i pettegolezzi sul suo conto, è riuscita a riportare la pace fra padre e figlio, dopo anni di silenzi e di rabbia.