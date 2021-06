Harry e Meghan, scoperti “resti umani” vicino alla loro villa in California

editato in: da

Per Harry e Meghan, è un periodo decisamente particolare: dall’intervista di Oprah Winfrey ad oggi, sono tanti i momenti “clou” che hanno reso i loro giorni travolti dal gossip e dai tabloid di tutto il mondo. Ma c’è anche una scoperta sulla loro villa in California: sono stati trovati dei resti umani risalenti a più di 10.000 anni fa.

A svelare la notizia, lo sceriffo di Santa Barbara al Daily Mail: erano infatti in cantiere dei lavori paesaggistici e panoramici su una strada vicino al complesso di Montecito, la villa milionaria del Duca e della Duchessa del Sussex. I funzionari hanno rivelato al tabloid britannico che i resti umani appartenevano a un giovane adulto.

In seguito al ritrovamento, è stato anche interpellato un antropologo forense, per datare i resti. “Fin quando non giungerà il suo report ufficiale, preferiremmo non rilasciare altre dichiarazioni a riguardo”, ha aggiunto un portavoce dello sceriffo al Mail, che si è subito lanciato in speculazioni.

La villa californiana di Meghan Markle e del Principe Harry è stata al centro delle polemiche per un bel po’ di tempo: oltre a valere ben 14 milioni di dollari, si trova in un quartiere residenziale esclusivo, da sempre meta delle star hollywoodiane più ricche. Alcuni dei loro vicini? Nomi dal calibro di Ellen De Generes e la stessa Oprah Winfrey, ormai amica della coppia e punto di riferimento.

A riportare anche il fatto è stato Page Six, che sottolinea come le ossa potrebbero appartenere a un uomo della popolazione Chumash, che viveva in quell’area ben 11.000 anni fa. Tra vecchi e nuovi fantasmi, per Harry e Meghan sembra non esserci pace. Prima di questa scoperta, infatti, si è parlato molto di come sia stata la polizia ad avvertire il Principe Harry e consorte della scomparsa dell’amato nonno Filippo.

Di recente, sono molti gli scoop che riguardano i Reali d’Inghilterra: da un William sempre più ansioso e preoccupato delle rivelazioni del fratello a una più calma (ed elogiata) Kate Middleton. Fino a Meghan stessa, che avrebbe posto un freno a Harry, per paura di perdere il titolo reale di Duchessa del Sussex. Il popolo britannico è infatti in tumulto e non si sente minimamente rappresentato dalla coppia.

Per il momento, Harry e Meghan non hanno rilasciato nuove interviste, né hanno commentato la scoperta dei resti umani intorno alla loro villa. Forse, anche e soprattutto per l’imminente nascita della loro bambina, hanno deciso di rimanere in disparte e di dedicarsi alla famiglia, senza andare a scavare gli antichi dissapori e rancori all’interno della Royal Family.