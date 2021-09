Harry e Meghan, delusione per la Regina: non sarà la prima a conoscere Lilibet

editato in: da

Harry e Meghan sarebbero pronti a fare ritorno Londra. Lilibet Diana è infatti cresciuta abbastanza per affrontare il lungo viaggio e, quindi, niente ostacolerebbe un breve soggiorno in Inghilterra per presentare la piccola al resto della Famiglia Reale, che ancora non ha avuto il piacere di tenerla tra le braccia dopo la sua nascita avvenuta a giugno 2021.

Eppure, nonostante il desiderio di portare la bambina a Windsor, i Sussex potrebbero prospettare una nuova delusione per la Regina, che potrebbe non essere la prima a vedere il volto della pronipote che porta il suo nome. Il membro dei Reali destinato a quest’onore sarebbe già stato designato e individuato in Eugenia di York, figlia di Andrea e Sara Ferguson, che proprio con Harry avrebbe un rapporto speciale.

Come riporta il Daily Mirror, le ragioni di questa scelta risiederebbero in una serie di motivi di sicurezza che impedirebbero al principe di presentare sua figlia alla nonna in via esclusiva. Harry ha infatti già ripiegato su Frogmore Cottage in passato, accettando di buon grado l’ospitalità di sua cugina che sarebbe stata l’unica a sostenerlo, oltre che averlo aiutato nella stesura di quelle memorie – attese per il 2022 – e che potrebbero fare scalpore.

Abbandonata l’idea di battezzare Lilibet a Windsor e davanti alla Regina, i Sussex potrebbero tornare in patria per Natale, grazie alla buona influenza di Kate che non vedrebbe l’ora di conoscere la nuova arrivata e anche di stringere un rapporto più solido con Archie, che non vede da tempo. I dettagli del viaggio non sono stati resi noti, ma l’intenzione di compiere questo passo nei confronti della famiglia sarebbe concreto.

Dopo la rottura con la Corona, Harry e Meghan hanno interrotto ogni rapporto con Londra se si fa eccezione per la presenza del principe all’inaugurazione della statua in onore di Diana e per i funerali di Filippo, avvenimenti che hanno messo in evidenza quanto sia diventato glaciale il rapporto tra i due figli di Carlo. L’intento di Kate, ormai diventata il collante della Famiglia, sarebbe infatti quello di ristabilire la pace tra i due fratelli e poter iniziare a fare da zia ad Archie e Lilibet.