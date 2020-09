Harry, compleanno senza William e Kate Middleton. E Meghan Markle delude

editato in: da

Meghan Markle, il look dimesso delude

Il 15 settembre Harry compie 36 anni e questo sarà per lui il primo compleanno da quando ha lasciato la Famiglia Reale. Dunque, niente festeggiamenti o scambi d’auguri di persona con William e Kate Middleton.

Nonostante questa vena di tristezza, il Principe ha diversi buoni motivi per festeggiare il suo augusto genetliaco. A cominciare dall’accordo milionario che lui e sua moglie Meghan Markle hanno siglato con Netflix, sbarazzandosi dello stipendio di Carlo. Per non parlare di quel senso di libertà che ha scoperto da quando si è dimesso dai suoi obblighi di Corte.

Certo, non sono mancate e non mancano le difficoltà. Sono trapelate diverse indiscrezioni secondo cui Harry fatichi ad abituarsi ai ritmi della vita americana. Pare anche che senta profondamente la mancanza di suo padre Carlo e sia dispiaciuto dal fatto di aver rinunciato ai suoi incarichi militari.

Malgrado tutto ciò, le cose per Harry vanno decisamente meglio rispetto a un anno fa, quando era in procinto di partire per il Sudafrica con Meghan e Archie in un tour di Stato. Fu in quella circostanza che per la prima volta la coppia raccontò pubblicamente delle pressioni dei media e del desiderio di lasciarsi alle spalle la vita di Corte. Harry allora era oppresso e sofferente, almeno questo è quello che lasciò intendere.

Mentre ora può dire di aver raggiunto il suo obiettivo principale: ha lasciato Buckingham Palace con una mossa che ha fatto traballare la Monarchia, vive in una splendida villa super lusso a Los Angeles, nell’esclusivo quartiere di Montecito, ha raggiunto finalmente l’indipendenza economica tanto da aver ripagato il debito milionario per la ristrutturazione di Frogmore Cottage. E pare pure che le cose Meghan Markle si siano appianate e sia in progetto un secondo figlio.

Ovviamente ogni cosa ha un prezzo. Harry ha dovuto rinunciare alla sua famiglia d’origine, ha litigato con suo fratello William, ha spezzato i legami con sua cognata Kate Middleton cui era molto legato, non ha potuto sostenere suo padre Carlo quando si è ammalato e ha detto addio ai privilegi di essere il nipote della Regina Elisabetta.

Per quanto riguarda il suo compleanno, è probabile che si limiterà a festeggiarlo con Archie e Meghan che tra un impegno e l’altro troverà il tempo di stare col marito.

Lady Markle è apparsa recentemente di nuovo in video e ancora una volta ha giocato sull’immagine dimessa e casual, adottata da quando si è trasferita negli Stati Uniti. Meghan indossava una giacca bianca sopra a un top marrone, make up naturale e capelli raccolti in una coda di cavallo. Un look privo di personalità e soprattutto molto simile a quelli già sfoggiati nei video-collegamenti degli ultimi mesi. Siamo d’accordo che cappellini e abiti bon ton sono fuori luogo in questo contesto, potrebbe metterci più originalità nel comporre i suoi outfit, come ha fatto per il completo denim durante la visita a un centro educativo. In conclusione, Meg questa volta ha deluso in fatto di stile.