Halloween, 10 frasi e citazioni da brivido

Pronti ad affrontare la notte più spaventosa dell’anno? Tra travestimenti terrificanti, maschere, film horror e scherzi pronti a intimorire amici e familiari, potrebbe esservi utile qualche citazione a tema, per biglietti spaventosi o per messaggi inquietanti adatti alla serata di Halloween.

Halloween, le origini della festa

Halloween si celebra nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre: la festa ha origini antichissime, per la precisione celtiche e non è stata importata dagli Stati Uniti come è solito pensare. Il termine Halloween deriva da All-Hallows-Eve, ossia Notte prima di Ognissanti: In inglese arcaico la festa veniva chiamata All Hallows Day, mentre la variante scozzese è appunto Halloween.

La festività serviva a celebrare la fine dell’estate e per ringraziare gli spiriti dei morti per il raccolto estivo. Secondo gli antichi Celti la notte del 31 ottobre, che segnava la fine dell’estate, consentiva di aprire le barriere tra vivi e morti, e così era possibile comunicare con il mondo dell’Oltretomba.

Nell’840, sotto papa Gregorio IV, la Chiesa cattolica istituì ufficialmente l’1 novembre la festa di Ognissanti, probabilmente una scelta fatta per creare una continuità col passato, sovrapponendo la nuova festività cristiana a quella più antica. Dopo che il protestantesimo ebbe interrotto la tradizione di Ognissanti, in ambito anglosassone si continuò a celebrare Halloween come festa laica.

La festa poi si diffuse negli Stati Uniti a partire dalla metà dell’Ottocento specialmente a causa dell’immigrazione irlandese, fino a diventare, nel secolo XX, una delle principali festività statunitensi. Halloween passò così da rituale religioso a festa consumistica e laica, tra party in costume a tema prettamente horror, zucche intagliate, streghe e il famoso dolcetto o scherzetto (trick or treat) dei bambini.

Halloween, le 10 frasi da brivido