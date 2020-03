Grace Kelly, il modello irraggiungibile per Meghan Markle

editato in: da

Charlotte Casiraghi sposa: look da sogno

Grace Kelly è stata la prima su tutto. E con Meghan Markle sembrava ripetersi la sua favola, ma così non è stato.

Ma procediamo con ordine. Grace è stata la prima borghese a diventare una Principessa di fama internazionale, sposando nel 1956 il Principe Ranieri di Monaco. Il loro matrimonio ebbe grandissimo risalto mediatico e ancora nel 2011 Kate Middleton si è ispirata a lei per il suo abito da sposa. E poi sua nipote Charlotte Casiraghi ha voluto renderle omaggio con un look ispirato a lei nel giorno delle sue nozze con Dimitri Rassam lo scorso giugno.

È stata la prima Principessa ad essere protagonista della cronaca rosa e a essere incoronata icona di stile, tra le più imitate nei suoi anni d’oro. Ma è stata anche una donna pratica e forte che nel 1962 contribuì a risolvere una crisi diplomatica tra la Francia e il Principato di Monaco, come racconta il film Grace di Monaco, interpretato da Nicole Kidman.

Sempre al fianco di suo marito Ranieri, da lui ebbe tre figli Alberto, Carolina e Stefania. E poi la morte tragica e prematura in un incidente stradale nel 1982.

Certo la sua vita non è stata facile, anche lei ha dovuto combattere, anche lei ha dovuto scegliere tra la carriera e l’amore, proprio come Meghan. Quando convolò a nozze con Ranieri smise di recitare e lei aveva già vinto un Oscar come miglior attrice con La ragazza di campagna nel 1956. Lei rinunciò alla gloria di Hollywood per dedicarsi al suo ruolo di Principessa. Non sappiamo se se ne sia mai pentita, però rimase sempre al fianco del marito senza creare scandali.

Anche Meghan è un’attrice e ha dovuto rinunciare alla carriera per Harry, anche lei come Grace è americana e ha dovuto rinunciare al suo Paese trasferendosi all’estero, anche Lady Markle si è dovuta attenere al rigido protocollo di Corte e ha dovuto subire un’attenzione mediatica stressante.

Ma mentre Grace è rimasta salda sul trono, Meghan non ce l’ha fatta e ha deciso di lasciare la Monarchia inglese assieme a Harry. Proprio in questi giorni sta adempiendo agli ultimi doveri di Corte e dal primo aprile vivrà da cittadina privata.

Meg non ha avuto la forza Grace per sopportare il peso di un titolo nobiliare.