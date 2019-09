Giuseppe Conte, la compagna Olivia Paladino al mare con la figlia

editato in: da

Giuseppe Conte, la compagna Olivia Paladino in costume

Olivia Paladino, la compagna del premier Giuseppe Conte, è stata sorpresa a Ponza mentre si concede qualche momento di relax con la figlia Eva.

Giovane, chic e molto schiva, la “first lady”, figlia di Cesare Paladino, proprietario del Grand Hotel Plaza di Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulin, ha trascorso gran parte dell’estate nella casa di famiglia vicino a Roma (per non lasciare a lungo il compagno, alle prese con la crisi politica), ma ha deciso di regalare una settimana di vacanza alla figlia, avuta da una precedente relazione.

Mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella formazione del nuovo governo, la bella Olivia è stata fotografata dal magazine Chi in costume intero rosso mentre si culla tra le onde del mare. La Paladino sfoggia un fisico perfetto: pancia piatta e vita stretta. Ha lasciato per qualche tempo Roma per stare accanto alla figlia che a giudicare dagli scatti ha preso tutto dalla mamma.

Nonostante il periodo di vacanza, lady Conte ha il viso un po’ stanco, tirato. Forse è preoccupata per le difficoltà che sta affrontando il compagno.

Olivia è nata e cresciuta nella Capitale, ha frequentato le migliori scuole private e oggi è una manager di successo nel settore alberghiero.