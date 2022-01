Frasi da dedicare ai nipoti da parte delle zie

Il rapporto fra una zia ed un nipote è uno dei più speciali che si possa avere. Una zia è una confidente ed una complice preziosa, sempre pronta a dare utili consigli, essere di supporto nei momenti difficili e “viziare” un po’ il proprio nipote preferito. I figli di una sorella o un fratello occupano un posto davvero speciale nel cuore delle zie, che li amano al pari dei propri figli.

Una zia è sempre presente per i propri nipotini, qualsiasi sia l’occasione, pronta a gioire dei traguardi, a festeggiare gli avvenimenti importanti e ad aiutare nel momento del bisogno. Hai anche tu un nipote o una nipote speciale e vuoi dedicargli una frase perfetta per un’occasione speciale? Scopri in questo articolo le frasi più belle per i nipoti da parte delle zie.

Da zia a nipote: le dediche più belle da fare

Sono davvero tantissime le frasi che celebrano il bellissimo rapporto che c’è tra una zia ed il nipote. L’amore di una zia per un nipotino è davvero enorme, ma perché non esprimerlo a parole con una dedica? Ecco le frasi più carine per i nipoti da parte delle zie, da dedicare in ogni occasione:

“Un nipotino è come un fiore: non sei mai stanco di vederlo crescere”

“Tu sei l’amore di zie e il nostro legame non potrà mai essere scalfito da niente e da nessuno”

“Diventare zia è stata una delle gioie più grandi della mia vita. Ti voglio bene, amore di zia.”

“Qualsiasi frase io dica non potrebbe mai esprimere l’amore che provo per te. Ti voglio bene, amore di zia.”

“Avere un nipote mi ha insegnato ad amare come una mamma, ascoltare come un’amica ed a consigliare come una zia. Grazie per aver reso il mio mondo più luminoso. Ti voglio bene.”

“Devo ringraziare i tuoi genitori per la gioia immensa che mi hanno donato. Essere tua zia è l’esperienza più bella ed averti come nipote mi riempie il cuore di gioia. Sarò sempre al tuo fianco.”

Frasi per il compleanno del nipote

Il compleanno di un nipotino è una delle ricorrenze più speciali perché è proprio nel giorno della sua nascita che si impara ad amare come solo una zia sa fare! Ecco alcune frasi per il compleanno del nipote da potergli dedicare nel suo giorno speciale:

“Vorrei augurare un buon compleanno al mio nipote più caro. Spero tu sappia quanto sei importante per me. Ovunque tu vada porti una luce speciale con te e illumini tutto quello che ti sta attorno.”

“Tantissimi auguri al mio nipote preferito, che amo con tutto il cuore. Spero che questo giorno possa essere speciale per te tanto quanto lo è stato per me il giorno in cui venisti al mondo”

“Al mio amato nipote in questo giorno speciale vorrei ricordare di sognare in grande e vivere con passione. Spero che tutti i tuoi desideri si realizzino e che tu raggiunga tutti i tuoi traguardi. Io, nel mentre, sarò sempre al tuo fianco. Buon compleanno, amore di zia.”

“Quando sei nato la mia vita si è riempita di gioia, felicità e tanta, tantissima dolcezza. Ti auguro un compleanno pieno di gioia e di divertimento, ed una vita piena di felicità e desideri che si realizzano. Buon compleanno, caro nipote!”

“La tua nascita è stato il regalo più bello che non sapevo nemmeno di volere. Grazie per aver arricchito la mia vita ed avermi donato la gioia di essere zia. Buon compleanno.”

“Possa questo messaggio provocare un sorriso in più sul tuo bellissimo volto, perché non sono mai abbastanza! Tantissimi auguri di buon compleanno, zia ti vuole un mondo di bene.”

“Tu meriti tutta la felicità che il mondo ha da offrirti. Non solo perché sei una persona bellissima, ma anche e soprattutto perché sei mio nipote! Tanti auguri dalla tua zia preferita.”

Frasi per la laurea di un nipote

Un nipote che si laurea suscita emozioni davvero immense. Riempie il cuore di orgoglio vedere che, quasi in un battito di ciglia, il piccolo e tenero batuffolino che poco tempo fa cullavamo nelle nostre braccia sia diventato grande ed abbia raggiunto un traguardo così importante. Ecco le frasi più belle da dedicare ad un nipote nel giorno della sua laurea:

“Ricordo ancora quel piccolo bimbo con un enorme quantità di domande da porre. Ora sei grande ed a molte domande hai già trovato risposta, ma non hai perso nei tuoi occhi la curiosità di scoprire ancora e ancora. Spero che questo importante traguardo sia solo l’inizio di una vita meravigliosa e piena di soddisfazioni. Congratulazioni, mio caro nipotino.”

“La laurea è fra i traguardi più duri della vita, ma è solo l’inizio. Hai concluso splendidamente questo capitolo, ma ce ne sono ancora molti altri da scrivere nel prezioso libro della tua vita. Ovunque la vita ti porti, ricordati, io sarò sempre al tuo fianco. Tantissimi auguri dalla tua zia.”

“Congratulazioni! So che per te questo giorno non arrivava mai, ma finalmente ce l’hai fatta! Ora è tempo di festeggiare il traguardo raggiunto, prendersi una pausa e riprendere fiato. Ricordati però che la vita è fatta di obiettivi e questo è solo uno fra tanti. Ora comincia la vera sfida, ma so che te la caverai con successo, come sempre. Mi hai resa la zia più orgogliosa del mondo.”

“Dopo tanti sacrifici hai finalmente ottenuto il giusto premio. Sono orgogliosa di te come solo una zia può esserlo. La laurea è un momento emozionante: segna insieme una fine ed un inizio. Ora inizia la tua vita da adulto e spero che sarà piena di felicità, sogni e grandi opportunità. Ad maiora!”

“Dopo notti passate in bianco a preparare esami, sveglie all’alba per seguire i corsi, ansie e preoccupazioni ad ogni sessione, finalmente ce l’hai fatta! Congratulazioni per questo traguardo importante della tua vita, sono orgogliosa di poterne fare parte. Con amore, zia.”

Frasi per una nipote speciale

Per una nipotina la zia è tra le figure più importanti della famiglia. È la sua confidente più fidata e, spesso, il modello di vita a cui ispirarsi. La persona che è sempre lì per lei, che non perde occasione di coccolarla e farla divertire, insomma una zia è una zia! Hai una nipotina a cui vuoi fare una dedica per farle sapere quanto la ami? Ecco le frasi perfette per una nipote speciale:

“Sei una gioia per i miei occhi e per la mia anima. Un dono prezioso che ha completato la mia vita come poche altre cose al mondo”

“Sono una persona fortunata perché in pochi possono vantarsi di avere una nipote meravigliosa come te”

“Per me non sei semplicemente una nipote e per te io non sarò mai solo una zia. In me potrai trovare la tua migliore amica, la tua confidente, la tua ancora. Sarò sempre al tuo fianco, qualunque cosa accasa. Ti voglio bene, zia.”

“In teoria io sono tua zia e tu sei mia nipote. In pratica però sei come una figlia per me, che non mi stancherò mai di amare, viziare e coccolare. Ti voglio un bene infinito.”

“Ogni volta che mamma ti sgrida, papà ti mette in punizione o le tue amiche non ti capiscono tu ricordati: hai sempre una zia che ti vuole bene e che ti aspetta a braccia aperte!”

“Essere una zia è il privilegio più grande che abbia mai avuto in vita mia. Un compito che mi sembrava davvero difficile, una responsabilità enorme. Poi sei arrivata tu e niente mi è parso più facile e naturale in vita mia. Ti voglio bene, nipotina mia.”

Frasi d’autore sui nipoti

Ogni occasione è perfetta per far sapere quanto vogliamo bene al nostro nipote o alla nostra nipotina! Perché non fare una dedica al proprio nipote con una citazione? Ecco una piccola raccolta delle frasi per i nipoti dalle zie e zii più famosi:

“Non siamo né le loro mamme e neppure le loro amiche. Siamo le zie, una combinazione vincente.” – Melanie Notkin

“C’è qualcosa di così grande quando si stà con un nipote, e quando si è stanchi basta riaccompagnarlo da tua sorella.” – Tahj Mowry

“Per me mio nipote è l’angelo del mio mondo. Ogni qualvolta mi sorride è per me il momento più felice in assoluto.” – Li Bingbing

“Le zie sono quelle che stanno accanto alle mamme quando nipoti e nipoti entrano nel mondo.” – Karen Moore

“Le domande dei nipoti sulla vita vi faranno immaginare quante altre domande intelligenti ci saranno ancora e vi faranno riflettere su tutte quelle che voi non avete mai neanche pensato di fare.” – Melanie Notkin

“Cinquanta anni fa esisteva ‘a bella cosa. C’era sempre una zia che, se eravamo buoni, ci diceva: “mo a zia ti dà a bella cosa” e ci dava una caramella o un biscotto.” – Luciano De Crescenzo

“Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli.” – Honoré de Balzac