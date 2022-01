Le frasi più belle e originali per augurare buon compleanno

Il giorno del compleanno di qualcuno a cui si vuole bene è sempre un’occasione speciale: i compleanni andrebbero sempre festeggiati in grande stile, e dovrebbero lasciare ricordi indelebili da custodire nel tempo. Se sei stufo dei soliti messaggi di auguri tutti uguali, e sei alla ricerca di frasi e citazioni originali da dedicare alle persone che ami, con DiLei scopri quali sono le migliori frasi per degli auguri di buon compleanno speciali.

Le frasi più originali per augurare buon compleanno

Ecco alcune frasi di buon compleanno semplici ma d’effetto, perfette per ogni occasione.

Ogni anno è come un album con 365 pagine bianche… fa’ di ogni giorno la tua opera d’arte. Che oggi sia uno dei giorni migliori, buon compleanno tesoro!

Oggi il sole si è dimenticato di sorgere. Era troppo impegnato a pensare a come brillare al meglio per illuminare questo giorno speciale: il tuo compleanno.

Per il tuo compleanno vorrei regalarti l’estate e tutto il suo calore per scaldarti il cuore. Vorrei poter catturare le onde, affinché facciano rumore quando non riesci a dormire di notte… Anche se siamo lontani sei sempre nei miei pensieri. Tantissimi auguri per un compleanno favoloso!

Buon compleanno e che tu possa esaudire tutti i sogni della tua vita… Non preoccuparti del tempo che passa, hai altri cento anni per riuscirci!

Coco Chanel una volta ha detto: “Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, e irresistibili per il resto della tua vita”. Tu hai certamente capito come fare, auguri!

Avevo pensato di dedicarti una frase speciale, una citazione che potesse commuoverti e dimostrare tutto il mio affetto… ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Tantissimi auguri di buon compleanno dal profondo del mio cuore.

La cosa migliore che tu possa fare è credere in te stessa. Non avere paura di tentare, non avere paura di cadere. E se capitasse, levati la polvere di dosso, rialzati e prova ancora! (Judy Green Herbistreit) Tantissimi auguri di buon compleanno, che tu possa raggiungere tutti i tuoi sogni.

A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se fatte insieme alle persone giuste: auguri per un compleanno straordinario!

Buon compleanno e ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama. Ti auguro una vita piena di amore e felicità.

Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo: tantissimi auguri alla persona più importante della mia vita!

Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti rispenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Tanti auguri di buon compleanno!

Frasi per augurare buon compleanno

Per alcune persone, dei semplici auguri non bastano: vuoi dimostrare tutto il tuo affetto alla mamma o al papà? Sei alla ricerca di frasi romantiche da dedicare al tuo partner per il suo compleanno? Oppure semplicemente cerchi delle citazioni famose di grandi poeti e scrittori per fare colpo sui tuoi amici più cari? Ecco allora alcune frasi di auguri di buon compleanno commoventi, per fare breccia nel cuore di chi ami.

La gioventù è il dono della natura, ma l’età adulta è l’opera d’arte. (Garson) Tantissimi auguri di buon compleanno!

La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza, non invecchierà mai. (Frank Kafka) A te, che sei la cosa più bella della mia vita, buon compleanno!

Una vita senza amore è come un giardino senza sole e coi fiori appassiti. La coscienza di amare ed essere amati, regalano tale calore e ricchezza alla vita, che nient’altro può portare. (Oscar Wilde). Auguri amore mio!

Non sono gli anni che contano nella vita, a contare è la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln) Auguri per un compleanno meraviglioso!

Il mondo è pieno di meraviglie da scoprire: non far trascorre un solo giorno, senza esserti stupito. (Thomas Merton) I miei più sinceri auguri per un anno pieno di meraviglie, buon compleanno!

I compleanni sono piume sulle ampie ali del tempo. Auguri! (Jean Paul)

Alcune persone, per quanto invecchino, non perdono mai la loro bellezza, semplicemente la trasferiscono dal viso al cuore. (Barbara Johnson) Tanti auguri mamma, sei sempre la migliore!

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane. (Henry Ford) Tanti auguri al papà migliore del mondo.

Non dire che i sogni sono inutili perché inutile è la vita di chi non sa sognare! (Jim Morrison) Ti auguro di realizzare ogni tuo sogno, buon compleanno amico mio!

È il tuo compleanno? Trai il meglio dai giorni passati e godi dei giorni a venire, trasforma la tua vita in un capolavoro. (Stephen Littleword) Tantissimi auguri per un compleanno strepitoso!

Ci sono anni che pongono domande e anni che rispondono. (Zora Neale Hurston) Non smettere mai di inseguire i tuoi sogni, ti auguro sempre il meglio. Buon compleanno!

Un uomo ha gli anni che si sente, una donna quelli che dimostra. (Michael Collins) Auguri di buon compleanno amica mia, ogni anno che passa sei sempre più bella!

Un compleanno speciale? Amici con cui condividerlo, una famiglia affianco, ed ancora molti istanti da vivere per godere delle due cose. (Stephen Littleword) Io sarò sempre al tuo fianco, per condividere ogni momento: auguri amore mio!

Avanziamo attraverso gli anni un po’ come un esercito invasore in un territorio abbandonato; l’età che abbiamo raggiunto, come si suol dire, la occupiamo solo con un avamposto, e teniamo aperte le comunicazioni con l’estrema retroguardia e con l’inizio della colonna. (Robert Louis Stevenson) Ti auguro di raggiungere con successo tutti i tuoi obiettivi, buon compleanno!

Il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno, ma diventa un ricordo speciale se trascorso con chi si ama. Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in sé, ma l’amore che si è seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni e sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword) Grazie per rendere ogni giorno meraviglioso, auguri amore mio!

L’anniversario è l’eco del tempo che passa: inesorabilmente. (Pierre Véron) Non c’è nessun altro con cui trascorrerei ogni mio giorno, auguri di cuore vita mia!

L’uomo non fa il compleanno una volta all’anno, ma dopo ogni battito cardiaco. (Horst A. Bruder) Che ogni tuo istante sia ricco di amore e di felicità, tanti auguri!

A vent’anni d’età, regna la volontà. A trent’anni l’arguzia. A quaranta il giudizio. (Benjamin Franklin)

L’angelo che ha visto la tua nascita ha detto: piccola creatura, frutto dell’allegria e del sorriso, vai e spargi amore. (William Blake) Così è stato: sei la cosa più bella della mia vita. Auguri piccolo mio!

Auguri di buon compleanno divertenti

Si sa, a volte il pensiero dell’età che avanza può spaventar e, quando si invecchia, sembra che la festa di compleanno non sia più un evento così gradito. Ecco allora qualche frase divertente per strappare un sorriso ed augurare buon compleanno in modo originale.