I pensieri più belli da dedicare a chi non c’è più

Fare le proprie condoglianze a chi ha subito un lutto è sempre difficile: le parole raramente riescono ad esprimere tutto il dolore per la perdita di qualcuno che si ama; eppure, a volte, esse possono arrecare conforto e far sentire meno soli. In questo articolo di DiLei troverai alcuni dei pensieri più belli da dedicare a chi non c’è più, e alcune delle frasi e citazioni più significative, per tenere vivo lo spirito di chi ci ha lasciato.

Pensieri di cordiglio per chi non c’è più

Stare vicino a qualcuno che ha subito un lutto è sempre un compito molto delicato: il dolore della perdita e la sofferenza per la scomparsa delle persone amate, sono momenti difficilissimi da superare. A volte si è così devastati che non si riesce nemmeno a trovare le parole per esprimere il proprio cordoglio. Di seguito, ecco quindi alcune frasi profonde e suggestive per fare le condoglianze, che possono essere di conforto e aiutare i tuoi cari a superare il lutto.

Coloro che abbiamo amato non ci abbandonano mai veramente. Vivono per sempre nei nostri cuori e proiettano la loro luce radiosa su ogni nostra ombra. (Sylvana Rossetti)

Quando un uomo muore, non viene strappato un capitolo dal libro, ma viene tradotto in una lingua migliore. (John Donne)

E quando egli morirà prendilo e taglialo in piccole stelle, ed egli renderà così bello il volto del cielo che tutto il mondo si innamorerà della bellezza della notte, e non presterà più nessun culto all’abbagliante sole. (William Shakespeare)

Chi scompare, continuerà ad essere. Ma dovrai essere molto attento per vederli. Saranno un fiore o una foglia. Saranno in quelle forme, e ti manderanno un saluto. Se sarai abbastanza consapevole, li riconoscerai, e potrai sorridergli. Ne sarete molto felici. (Thich Nhat Hanh)

La morte – l’ultimo sonno? No, il risveglio finale. (Walter Scott)

Se le persone che amiamo ci vengono tolte, il modo per farle vivere è non smettere mai di amarle. (James O’Barr)

La mia stella sarà per te, una fra le migliaia di stelle. Allora ti piacerà guardarle tutte… Quando guarderai il cielo, di notte, rideranno per te tutte le stelle. Perché io vivrò e starò ridendo. (Antoine de Saint-Exupéry)

Oh cuore, se uno ti dicesse che l’anima perisce come il corpo, rispondi che il fiore appassisce, ma il seme rimane. (Khalil Gibran)

La vita e la morte non sono che una sola cosa, come la riva e il mare. (Khalil Gibran)

Quando muore qualcuno, a chi resta spetta il compito di vivere anche per lui. (Alessandro Baricco)

La vita è eterna e l’amore è immortale, e la morte è solo un orizzonte; e un orizzonte è nulla, se non il limite della nostra vista. (Rossiter W. Raymond)

Ti ho sempre amata per la tua bellezza e per la tua saggezza, ma non serve che io ti dica di più poiché lo sai già. Adesso voglio solo augurarti buon viaggio. Addio vecchia amica, amore infinito. Ci vediamo lungo la strada. (Leonard Cohen)

È sempre dura, quando muore una persona, in qualunque circostanza. Si apre un buco nel mondo. E noi dobbiamo celebrare questo lutto. Altrimenti il buco non si chiuderà più. (Haruki Murakami)

Tutto ciò che ci è più caro, può esserci strappato: ciò che non può essere tolto, è il nostro potere di scegliere quale atteggiamento assumere di fronte a questo avvenimento. (Victor Frankl)

L’amore non muore mai, né scompare per sempre con la perdita di una persona cara. Cambia semplicemente canale, per così dire: si sposta su una lunghezza d’onda che non possiamo ascoltare o toccare o guardare con i nostri occhi; ma possiamo sempre sentirla col cuore (Joseph L. Campanello)

La morte non è un viaggio in una terra sconosciuta; è un ritorno a casa. Non andremo in un paese strano, ma a casa dei nostri padri. (John Ruskin)

Dicono che una parte di te muore quando la persona che ami muore. Non sono d’accordo: io dico che una parte di te vive con la persona che ami, da qualche parte dell’universo. (Fabrizio Caramagna)

La morte non è la fine e la fine non può essere la morte. La morte è la strada; la vita è il viaggiatore; l’anima è la guida. La nostra mente pensa alla morte, il nostro cuore pensa alla vita, la nostra anima pensa all’Immortalità. (Sri Chinmoy)

Mentre noi siamo in lutto per la perdita del nostro amico, altri sono lieti di incontrarlo dietro il velo. (John Taylor)

Frasi di cordoglio religiose

Quando si perde qualcuno, può essere d’aiuto rifugiarsi nella fede: molti, infatti, si affidano a Dio per superare i momenti più duri. Se cerci delle frasi di condoglianze religiose, ecco alcuni dei pensieri più belli da dedicare alle persone scomparse.

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. (Sant’Agostino)

Coloro che ci hanno lasciati non sono assenti, sono solo invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime. (Sant’Agostino)

I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio. L’amore è più forte della morte. (Papa Francesco)

Il ricordo dei defunti, la cura dei sepolcri e i suffragi sono testimonianza di fiduciosa speranza, radicata nella certezza che la morte non è l’ultima parola sulla sorte umana, poiché l’uomo è destinato ad una vita senza limiti, che ha la sua radice e il suo compimento in Dio. (Papa Francesco)

Chi ci lascia per il regno dei cieli non è né spento né lontano, ma vicino a noi, felice e trasformato, senza aver perduto la bontà e la delicatezza del suo Santo cuore. (Sant’Agostino)

Dio è la resurrezione e la vita: chi crede in Dio, anche se morto, vivrà; e chi vive e crede in Dio, non morirà in eterno. (Vangelo secondo Giovanni- 11,25)

Non c’è nulla che possa sostituire l’assenza di una persona a noi cara. Non c’è alcun tentativo da fare, bisogna semplicemente tenere duro e sopportare. Ciò può sembrare a prima vista molto difficile, ma è al tempo stesso una grande consolazione, perché finché il vuoto resta aperto si rimane legati l’un l’altro per suo mezzo. Ed è falso dire che Dio riempie il vuoto: egli non lo riempie affatto, ma lo tiene espressamente aperto, aiutandoci in tal modo a conservare la nostra antica reciproca comunione, sia pure nel dolore.

Quando passerai attraverso le acque io sarò con te, quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno; quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà (Isaia 43: 2)

Perché la nostra momentanea, leggera afflizione, ci produce sempre un più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono; poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. (Seconda Lettera ai Corinzi, 4:17-18)

Frasi da dedicare a chi non c’è più

Se cerchi qualcosa di più dei soliti messaggi di cordoglio, ecco alcune frasi profonde per ricordare chi non c’è più.