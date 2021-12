Gli amici sono spesso le persone più importanti della tua vita: i veri amici ti sostengono e ti accompagnano sia nei momenti più belli che nei periodi più difficili, sono coloro a cui affidi i tuoi sogni più vividi e i tuoi segreti più nascosti, e spesso sono anche coloro che ti ritrovi al fianco nonostante il passare del tempo, i litigi e i cambiamenti.

Proprio per questo motivo, spesso il cinema celebra il legame profondo che lega gli amici, con scene emozionanti e frasi suggestive sull’amicizia: Con DiLei scopri quali sono le citazioni dei film sull’amicizia più belle, da dedicare ai tuoi amici più stretti.

Le frasi e citazioni sull’amicizia più belle dei film

Ci sono persone che sembrano legate indissolubilmente dal destino, e che ti rimangono al fianco qualsiasi cosa accada. Spesso si finisce per darle per scontato, ma nonostante tutto, gli amici trovano sempre il modo di rimanere uniti. Se alla ricerca di frasi e citazioni sull’amicizia, da dedicare ai tuoi amici più cari per dimostrare quanto tieni a loro, ecco le frasi più belle dei film, perfette per ogni occasione:

L’amicizia significa dovere, responsabilità e rispetto. E cascasse il cielo, io rispetterò sempre gli amici. (L’immortale)

È questo il bello dell’amicizia: capire le esigenze dell’altro ed esaudirle ancora prima che ci vengano chieste. (Saturno contro)

Un amico serve quando hai torto. Quando hai ragione non ti serve a niente. (Un mercoledì da leoni)

La vera amicizia non consiste nell’essere inseparabili, ma nell’essere in grado di separarsi senza che nulla cambi. (Ted)

La fedeltà di un cane ci insegna che l’amicizia può durare per sempre. (Hachiko)

La cosa più importante nella vita è la famiglia; ci sono giorni in cui la ami e altri in cui la odi, ma alla fine sono le persone da cui torni sempre; a volte è la famiglia in cui si è nati, altre volte è quella che ci si è scelti. (Sex and the City)

Dicono che niente dura per sempre, i sogni cambiano, le tendenze vanno e vengono, ma le amicizie non vanno mai fuori moda… (Sex and the City)

L’amicizia non dura quarant’anni per magia, bisogna lavorarci parecchio; è come con i tuoi risparmi: non crederai mica che da vecchia ti svegli la mattina e trovi un mucchietto di soldi che ti aspetta? (Sex and the City)

Abbiamo visto il mondo insieme, il che è sorprendente se si pensa che solo tre mesi fa eravamo due perfetti sconosciuti. Io spero che non sia egoistico da parte mia, ma gli ultimi mesi della sua vita sono stati i migliori della mia… Lui mi ha salvato la vita senza che io me ne rendessi conto. Sono profondamente fiero che un uomo come lui abbia ritenuto che io fossi degno di essere suo amico. In definitiva, credo si possa dire che ci siamo dati un po’ di gioia a vicenda, perciò un giorno quando anch’io andrò in qualche luogo di riposo eterno, se dovessi svegliarmi davanti a un certo cancello, spero che sia lì a garantire per me e a darmi qualche dritta per l’aldilà. (Non è mai troppo tardi)

Sai qual è la cosa più importante per me, quella che conta davvero? L’amicizia, l’amicizia di amici sinceri. (Pomodori Verdi Fritti)

Quando non sei in grado di combattere abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te non può puntarti contro il fucile. (Sette Anni in Tibet)

È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità, ma io non sono d’accordo. Per me l’amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di note, ma comunque c’è: padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so nessuna delle persone che stavano per morire ha telefonato per parlare di odio o vendetta, erano tutti messaggi d’amore. Io ho la strana sensazione che – se lo cerchi – l’amore davvero è dappertutto. (Love Actually)

I venti del destino soffiano quando meno ce l’aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano, a volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo, il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi immaginare… (Le Parole che non ti ho detto)

Frasi sull’amicizia tratte dai film Disney

L’amicizia è un sentimento importantissimo, e anche i bambini imparano fin da piccoli il valore di un amico sincero e leale. Anche i film per i più piccoli sono infatti ricchi di storie che parlano di amicizia e di quanto sia bello condividere la vita con le persone che ami di più. Ecco quindi una raccolta delle più belle frasi sull’amicizia tratte dai film Disney:

Per alcune persone vale la pena sciogliersi. (Frozen- il regno di ghiaccio)

Sei matta, svitata, hai perso la testa… Ma ti dirò un segreto: tutti i migliori sono matti. (Alice nel Paese delle Meraviglie)

Se mai arriverà un giorno in cui non potremo più stare insieme, tienimi nel tuo cuore, ci rimarrò per sempre. (Winnie the Pooh)

I buoni amici sono come le stelle: non sempre le vedi, ma sai che sono sempre lì. (Winnie the Pooh)

Quando ti guardo riesco a sentirlo: Quando ti vedo… io mi sento a casa. (Alla ricerca di Nemo)

Gli amici sono quelle persone che ti dicono le cose in faccia e ti difendono alle spalle. (Il Re Leone)

Guarda le stelle. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle. Perciò quando ti senti solo ricordati che quei re saranno sempre lì per guidarti. E ci sarò anch’io. (Il Re Leone)

Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato. (Lilo & Stitch)

Il mio sogno non sarebbe completo senza di te (La Principessa e il Ranocchio)

Lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore. (La Bella e la Bestia)

Ricorda, sei l’unica che può riempire il mondo di sole (Biancaneve e i Sette Nani)

Frasi e citazioni sull’amicizia più belle delle Serie TV

Anche nelle Serie TV spesso ci sono coppie indissolubili e gruppi d’amici inseparabili, che sono diventati delle vere e proprie icone. Se cerchi ispirazione per una dedica al tuo migliore amico, ecco alcune delle frasi sull’amicizia più belle tratte dalle Serie TV: