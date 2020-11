The Crown 4, i personaggi della serie nella vita reale

Ispirata alla vita della Royal Family, la serie The Crown è tra le più amate. Complice il fatto che racconti la vita della Corona britannica e in particolare la vita della Regina Elisabetta. Ma non solo, perché ad ogni stagione a stupire sono anche le trasformazioni degli attori che, grazie a trucco, abiti e interpretazioni, prendono le sembianze di personaggi che hanno fatto la Storia.