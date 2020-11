The Crown 4: foto mai viste dal backstage

Tra le serie televisive più amate dal pubblico, ma anche vincitrice di tantissimi premi: The Crown è acclamata da critica e spettatori: uno show televisivo che piace perché permette di conoscere di più sulla vita e la storia della Famiglia Reale Inglese e del mondo della politica, con interpretazioni notevoli e ottimi trucchi di scena. Ma com’è la vita sul set? Alcuni scatti mostrano una visione inedita della serie. La quarta stagione di The Crown ha visto aggiungersi Gillian Anderson . L’attrice ha dato prova di sapersi immedesimare molto bene nella: un’interpretazione applaudita da più parti. Per entrare nel personaggio ha lavorato sulla voce, ma anche la postura e il linguaggio del corpo. Non può ovviamente mancare il trucco di scena che la trasforma nella famosa politica inglese.