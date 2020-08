Rania di Giordania, i 50 anni della Regina che incanta il mondo

Donna colta, filantropa, madre, moglie, trend setter: queste sono solo alcune delle definizioni che si possono chiamare in causa per descrivere Rania di Giordania, che compie 50 anni il 31 agosto 2020. Scopriamo assieme i look iconici e i momenti più importanti della vita privata di una Regina che continua a incantare il mondo.