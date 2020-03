Passionali, creative e romantiche. Le donne nate ad aprile sono proprio così, speciali

Le donne nate ad aprile sono influenzate dalla stagione della primavera, abituate quindi a svegliarsi con il sole in fronte. Persone estremamente passionali, ma anche creative e romantiche. Conquistarle può essere difficile a volte, non concedono la loro fiducia a chiunque, ma quando aprono il loro cuore è per sempre.