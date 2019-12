Party semivuoti e regali 2×1: le cose cose che solo chi è nato durante le feste può capire

Chi è nato durante le feste natalizie lo sa bene, un compleanno non può competere con il Natale o con il Capodanno, per questo piuttosto che ritrovarsi in una sala semivuota a spegnere le candeline da soli, i nati in questo periodo scelgono di non festeggiare.