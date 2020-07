Melania Trump, le celebrazioni per il 4 Luglio

Il Presidente Donald Trump e la First Lady, per celebrare il 4 luglio, Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, si sono recati all’evento organizzato al Mount Rushmore National Memorial a Keystone, nel South Dakota. E, per l’occasione, Melania ha indossato un abito che, pur standole divinamente, non ha convinto.