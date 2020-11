Melania Trump, ultimo Natale alla Casa Bianca

Melania Trump riceve l'ultimo albero di Natale per la Casa Bianca. Per il 2020 è stato scelto un esemplare del West Virginia, alto oltre 5 metri. E decora per l'ultima volta la Casa Bianca. I tipici addobbi natalizi vengono realizzati in un clima rovente e lontano dal dolce spirito natalizio. In primo luogo, perché Donald ancora non riconosce la sua sconfitta alle elezioni a favore di Joe Biden. E in secondo luogo per le rivelazioni scottanti sulla First Lady, contenute nel libro "Melania and Me", scritto da Stephanie Winston Wolkoff, ex amica e confidente della moglie di Trump. In uno dei nastri registrati dall'autrice si sente Melania sprezzante nei confronti dei doveri della First Lady: "Sai, chi se ne frega delle cose e delle decorazioni natalizie? Ma devo farlo, giusto?". A sua discolpa ci sono le continue critiche che riceve ogni anni per qualsiasi tipo di decorazione scelga. Ma su una cosa Melania non sbaglia mai, i suoi look e i fantastici cappotti che indossa ogni anno in occasione degli eventi presidenziali legati al Natale