Meghan Markle ricompare in pubblico: nuovo look

Meghan Markle si riprende la scena e ricompare in pubblico da sola, senza Harry. E si presenta con un look rinnovato. Questa volta è ospite speciale dell'iniziativa promossa da Girl Up per combattere le disuguaglianze di genere e razziali. Lady Markle pronuncia un discorso appassionato sui temi che le stanno a cuore e sembra rimproverare il Palazzo