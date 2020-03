Meghan Markle incanta alla Festa della donna

ha fatto ritorno qualche giorno fa nel Regno Unito assieme al principe Harry, per partecipare ad alcuni eventi ufficiali molto importanti. Sono questi gli ultimi impegni istituzionali per il Duca e la Duchessa di Sussex, prima dell'addio alla Famiglia Reale - anche se il "divorzio" è ormai ufficialmente avvenuto diverse settimane fa. Uno degli appuntamenti più sentiti da Meghan è quello per la, visto anche il suo impegno per l'uguaglianza di genere. Per celebrare l'8 marzo 2020, la Markle ha tenuto un toccante discorso davanti a centinaia di studenti.