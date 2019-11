Meghan Markle e Harry deludono in Africa

Il viaggio in Africa di Harry e Meghan Markle è stato un successo fino al penultimo giorno. Poi la situazione è precipitata dopo il discorso del Principe in difesa della moglie a seguito della lettera privata pubblicata dalla stampa senza il suo consenso. Morgan, esperto di faccende reali, ha definito le frasi di Harry "isteriche" e lo ha accusato di vittimismo. Pensare che Lady Markle aveva cercato di dare una nuova immagine di sé, più umile, anche nel guardaroba. Questa volta per i look ha speso "solo" 4mila sterline. Ma ne ha ancora di strada da fare. Gli outfit sono apparsi troppo simili e già visti