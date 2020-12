Love story, i 50 anni di un film cult

Love story è una. Tra i film più romantici di sempre , da cui trarre citazioni, ma anche tra quelli che hanno suscitato più lacrime. Non solo è diventato uno di quei film da vedere e rivedere, ma una delle sue battute è stata inserita nel 2005 al 13esimo posto della lista delle migliori citazioni cinematografiche: “Amare significa non dover mai dire mi dispiace”. Per chi volesse fare un viaggio sull’onda dei ricordi, e della commozione, Love story è disponibile su Netflix.