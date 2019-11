Letizia divina con il vestito animalier (low cost) di Victoria Beckham

conquista ancora, stavolta con un look decisamente più audace del solito. In questi anni l'abbiamo ammirata in tutte le salse, sempre elegantissima e raffinata: è lei a dettare moda - e a "rivaleggiare" con altre due icone di stile come Kate Middleton e Meghan Markle. La Regina consorte di Spagna è di nuovo al centro dell'attenzione, in questi giorni così importanti per la Famiglia Reale. Assieme al marito, re Filippo VI, e, Letizia è a Barcellona per la consegna dei premi Princesa de Girona.