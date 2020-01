Letizia regina di stile, ma non è lei ad aver speso di più nel 2019

Letizia di Spagna è, tra le Royals, una delle più eleganti di tutti i tempi: le sue scelte in fatto di look sono sempre molto azzeccate, ed è per questo che si aggiudica spesso il titolo di regina di stile. Anche nel 2019 il suo è stato uno dei guardaroba più ammirati, sebbene Kate Middleton e Meghan Markle le facciano una strenua concorrenza. Ma è in relazione ad un "dettaglio" che Letizia sbaraglia tutte: è lei la più parsimoniosa quando si tratta di acquistare nuovi capi di abbigliamento. La classifica delle Royals che più hanno speso negli ultimi 12 mesi è stata stilata da UFO no more, un blog che si occupa proprio di stile. E questo elenco ci rivela qualche sorpresa.