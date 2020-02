Letizia di Spagna incanta con il vestito animalier riciclato. E conquista tutti

Dovremmo essere abituati allo splendore di Letizia di Spagna . Invece, anche questa volta la Regina Consorte è riuscita a stupire, tanto che i bene informati dicono che sia riuscita a mozzare il fiato anche al marito e non solo per via del suo vestito animalier riciclato. I due sovrani si sono infatti recati a, un comune in Andalusia che non riceveva visite reali dal 1916. E Letizia è riuscita a conquistare tutti.