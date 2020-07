Letizia di Spagna, splendida a Bilbao

Continua il tour di Felipe e Letizia in giro per la Spagna. Questa volta il Re e la Regina si sono recati a Bilbao, nei Paesi Baschi. La Ortiz, per la visita al museo Guggenheim, ha deciso di recuperare dal suo armadio un bellissimo abito, ancora oggi di tendenza.