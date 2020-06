Letizia di Spagna splendida con l’abito low cost per la visita alle Canarie

Ancora una volta, Letizia di Spagna riesce a sorprenderci con un outfit davvero azzeccato per la sua ultima visita ufficiale, che l'ha vista volare alle Canarie. Lei e suo marito, Re Felipe VI, si stanno preparando al tour che li porterà in giro per la Spagna nei mesi di giugno e luglio, per aiutare la ripresa economica del Paese dopo la situazione difficile da cui stiamo uscendo. La loro prima tappa li ha condotti a Gran Canaria, dove entrambi hanno fatto sfoggio di un look semplice e più informale rispetto agli standard cui ci hanno abituati negli anni.