Letizia di Spagna splendida in rosa

Sono giorni impegnativi, per: nelle ultime settimane ha preso parte a numerosi eventi ufficiali di grande importanza, come ad esempio la cerimonia di apertura della Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete , e ad ogni occasione è riuscita a catalizzare l'attenzione dei presenti. Sempre splendida, la Regina consorte è ormai divenuta. E anche nelle scorse ore si è parlato a lungo di lei, per la sua partecipazione alla cerimonia di premiazione della Fondazione Princesa de Girona.