Letizia di Spagna, meravigliosa a Maiorca

Letizia, insieme a Felipe, ha scelto Palma di Maiorca per la seconda tappa del loro tour in giro per la Spagna. La coppia Reale, infatti, sta attraversando il Paese per conversare con il popolo e capire come poter aiutare dopo l’emergenza sanitaria. E per l’occasione la Ortiz ha indossato un bellissimo vestito a fantasia.