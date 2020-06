Letizia di Spagna sceglie ancora un look low cost e sorprende tutti

Prosegue il tour di Letizia di Spagna e di suo marito, Re Felipe VI. La Famiglia Reale sta trascorrendo queste prime settimane estive in un lungo viaggio che li porterà in tutto il Paese, un compito che quest’anno è più che mai sentito. E ancora una volta, è la Regina a catturare gli sguardi di tutti, con il suo fisico perfetto e le sue scelte di stile che – ormai lo sappiamo – dettano tendenza in ogni occasione.