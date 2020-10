Letizia di Spagna rinuncia ai tacchi ed è strepitosa: look impeccabile

Letizia di Spagna ha da qualche giorno ricominciato ad ottemperare ai suoi mille impegni ufficiali, rispettando una fitta agenda che la vedrà prendere parte ad alcuni dei più importanti eventi previsti per i prossimi mesi. E come sempre tutti gli occhi sono puntati su di lei, che da vera regina di stile riesce sempre a sorprenderci. In occasione della sua ultima uscita, la Ortiz ha sfoggiato un look impeccabile e ha addirittura rinunciato ai suoi amati tacchi.