Letizia di Spagna, con Felipe a Saragozza

Continuano gli impegni istituzionali per i Reali spagnoli, che si sono recati a Saragozza per partecipare al centocinquantesimo anniversario del quotidiano Heraldo de Aragon. Un evento importante per Letizia che, prima di sposare Felipe, era una giornalista. E, per l’occasione, ha indossato un abito che ha attirato l’attenzione di tutti.