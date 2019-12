Letizia di Spagna, i traguardi di Leonor la rendono orgogliosa

Che Letizia di Spagna sia una vera e propria Regina di stile è ormai noto. Ciò che invece non molti sanno è che la Regina consorte è anche una mamma tenera e affettuosa, che si emoziona per i successi delle figlie. E che quest'anno ha provato particolare orgoglio per la Principessa Leonor, futura incantevole sovrana di Spagna.