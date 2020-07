Letizia di Spagna in rosso è divina. E mostra una silhouette perfetta

La Regina è nota per i suoi look sobri ma mai noiosi. Questa volta, per presenziare all'ultima cerimonia ufficiale, ha scelto di indossare un bellissimo vestito rosso. Ad illuminare il viso della Regina un bellissimo paio di orecchini a cerchio d'oro che sottolineano ancora di più la naturale radiosità di Letizia . Un total look che sottolinea la forma perfetta della Regina e reso originale dalla scelta colore: un rosso classico e intramontabile, così come lo charme di Letizia di Spagna.