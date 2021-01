Letizia di Spagna, il look (riciclato) per il primo appuntamento ufficiale del 2021

Da vera regina di stile qual è, Letizia di Spagna riesce ancora una volta a sorprenderci con un look davvero splendido, in occasione del primo evento ufficiale del 2021. Si tratta della celebrazione della Pascua Militar, l'appuntamento che segna l'apertura del nuovo anno per quanto riguarda l'agenda reale. Proprio per la sua importanza, la Ortiz ha sempre sfoggiato outfit iconici, e questa volta non ha fatto eccezione. Sebbene abbia continuato a seguire il suo nuovo trend, quello del riciclo e della sobrietà.